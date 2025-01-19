«Лейкерс» отправили Джарреда Вандербилта в G-лигу

Джарред Вандербилт готовится к возвращению в строй.

«Лейкерс» отправили форварда в свой фарм-клуб в G-лигу, где он будет набирать форму и готовиться к дебюту в нынешнем сезоне.

Вандербилт 1 февраля прошлого года получил растяжение правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона и первую половину нынешнего. Во время реабилитации форварда после межсезонных операций в левом колене игрока была обнаружена жидкость.