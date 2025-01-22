Шэмс Чарания: «Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава»
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис ждут от «Лейкерс» существенных обновлений состава.
«Поскольку до дедлайна обменов 6 февраля осталось чуть больше двух недель, источники в лиге сообщили ESPN, что Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава с их двумя пиками первого раунда.
Джеймс, четырехкратный чемпион, и Дэвис, однократный чемпион, заявили, что хотят, чтобы клуб предпринял шаги для борьбы за чемпионство, звезды считают, что «Лейкерс» находятся в шаге или двух от этого», – пишет инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем