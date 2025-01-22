Шэмс Чарания: «Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава»

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис ждут от «Лейкерс» существенных обновлений состава.

«Поскольку до дедлайна обменов 6 февраля осталось чуть больше двух недель, источники в лиге сообщили ESPN, что Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава с их двумя пиками первого раунда.

Джеймс, четырехкратный чемпион, и Дэвис, однократный чемпион, заявили, что хотят, чтобы клуб предпринял шаги для борьбы за чемпионство, звезды считают, что «Лейкерс » находятся в шаге или двух от этого», – пишет инсайдер ESPN.