  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэмс Чарания: «Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава»
16

Шэмс Чарания: «Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава»

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис ждут от «Лейкерс» существенных обновлений состава.

«Поскольку до дедлайна обменов 6 февраля осталось чуть больше двух недель, источники в лиге сообщили ESPN, что Джеймс и Дэвис все больше беспокоятся о способности «Лейкерс» сделать значительные обновления состава с их двумя пиками первого раунда.

Джеймс, четырехкратный чемпион, и Дэвис, однократный чемпион, заявили, что хотят, чтобы клуб предпринял шаги для борьбы за чемпионство, звезды считают, что «Лейкерс» находятся в шаге или двух от этого», – пишет инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
Шэмс Чарания
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс эмоционально отреагировал на данк отца в матче с «Уизардс»
1вчера, 11:15Видео
Леброн Джеймс и Грэйди Дик – в Топ-5 моментов матчей НБА 21 января
1вчера, 09:40Видео
НБА. 4-й подряд трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Филадельфию», «Нью-Йорк» одолел «Бруклин» и другие результаты
65вчера, 06:24
Леброн Джеймс повторил достижение Карла Мэлоуна, став 2-м в истории НБА, кто оформил трипл-дабл в 40 лет
16вчера, 06:22
Рекомендуем
Главные новости
Паоло Банкеро: «Я еще близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации»
23 минуты назад
Жоан Пласа стал главным тренером «Андорры»
54 минуты назадФото
«Должен был сделать это уже давно». Кайри Ирвинг набрал 18000 очков за карьеру в НБА
1сегодня, 09:59
Джо Маззулла о «Клипперс»: «Считать их легкими противниками – значит не уважать тренера-чемпиона и коллектив очень хороших баскетболистов»
1сегодня, 09:48
29+11+6 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Атланту»
1сегодня, 09:25Видео
Джейлен Джонсон и Кэйсон Уоллес – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 января
1сегодня, 09:05Видео
НБА. «Индиана» сыграет с «Сан-Антонио» в Париже, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
1сегодня, 08:59
Евролига. «Панатинаикос» примет «Жальгирис», «Виртус» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:45
Джейсон Кидд о восстановлении Луки Дончича: «Он движется в нужном направлении»
2сегодня, 08:31
Адам Сильвер: «США должны сделать упор на свободе слова, в том числе в области политических высказываний игроков НБА»
15сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
38 минут назадФото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
сегодня, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
вчера, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
вчера, 19:57
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
вчера, 16:38
Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»
вчера, 15:39
«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
вчера, 15:27Видео
Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»
1вчера, 13:52
Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января
вчера, 13:45
Никола Миротич пропустит как минимум две недели из-за травмы бедра
вчера, 13:22
Рекомендуем