Леброн Джеймс повторил достижение Карла Мэлоуна, став 2-м в истории НБА, кто оформил трипл-дабл в 40 лет
Леброн Джеймс повторил уникальное достижение Карла Мэлоуна.
В активе форварда «Лейкерс» 21 очко, 10 подборов и 13 передач в победной встрече с «Уизардс» (111:88).
Джеймс (40 лет, 23 дня) стал вторым в истории НБА после легендарого Карла Мэлоуна, кто оформил трипл-дабл в возрасте 40 лет и старше.
В 2003 году Мэлоун набрал 10 очков, 11 подборов и 10 передач в возрасте 40 лет и 127 дней.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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