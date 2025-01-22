Леброн Джеймс повторил достижение Карла Мэлоуна, став 2-м в истории НБА, кто оформил трипл-дабл в 40 лет

Леброн Джеймс повторил уникальное достижение Карла Мэлоуна.

В активе форварда «Лейкерс » 21 очко, 10 подборов и 13 передач в победной встрече с «Уизардс» (111:88).

Джеймс (40 лет, 23 дня) стал вторым в истории НБА после легендарого Карла Мэлоуна , кто оформил трипл-дабл в возрасте 40 лет и старше.

В 2003 году Мэлоун набрал 10 очков, 11 подборов и 10 передач в возрасте 40 лет и 127 дней.