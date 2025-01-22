Марк Стейн: «Финикс» совершил обмен с «Ютой» без конкретного последующего шага»
Приобретение «Финиксом» пиков не связано напрямую с обменом Джимми Батлера.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«С одной стороны: после обмена «Санз» в «Майами» царило неоспоримое ощущение, что Батлер сделал заметный шаг к обмену, который, как известно всей лиге, он хочет. Один источник, близкий к процессу, выразил уверенность, что для Джимми Батлера начинает материализоваться реальный путь в пустыню.
Однако… Источники, знакомые с ходом мыслей «Санз», настаивают на том, что «Финикс» совершил во вторник обмен с «Ютой» без конкретного последующего шага», – пишет Стейн.
«Финикс» отправил в «Юту» собственный незащищенный пик 1-го раунда в 2031 году, получив взамен три выбора в 1-м раунде драфта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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