Джимми Батлер сыграл против «Портленда» в кроссовках в цветах «Финикса»

Джимми Батлер намекнул на команду, в которой хочет продолжить карьеру.

Звездный защитник «Майами » во вторник сыграл против «Портленда» в кроссовках в цветах «Финикса ».

Считается, что 35-летний баскетболист, который ранее запросил обмен, хочет продолжить карьеру в «Санз».

«Хит» уступили на домашней площадке аутсайдеру Западной конференции со счетом 107:116, Джимми набрал 13 очков, 4 подбора и 8 передач.