Джимми Батлер сыграл против «Портленда» в кроссовках в цветах «Финикса»
Джимми Батлер намекнул на команду, в которой хочет продолжить карьеру.
Звездный защитник «Майами» во вторник сыграл против «Портленда» в кроссовках в цветах «Финикса».
Считается, что 35-летний баскетболист, который ранее запросил обмен, хочет продолжить карьеру в «Санз».
«Хит» уступили на домашней площадке аутсайдеру Западной конференции со счетом 107:116, Джимми набрал 13 очков, 4 подбора и 8 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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