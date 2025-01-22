Д’Анджело Расселл: «Больше никогда не буду воспринимать возможность играть в свободный баскетбол как должное»

Д’Анджело Расселл заявил, что чувствует себя «свободным» в «Бруклине».

«Я больше никогда не буду воспринимать возможность играть в свободный баскетбол как должное.

Я имею в виду стиль игры. Кроме того, у нас лучшие специалисты по физической подготовке команды. Они держат парней в форме. Мое тело не было готово к такому. Я не готовился к этому ни летом, ни во время сезона. Так что мне приходится приспосабливаться», – сказал разыгрывающий «Бруклина ».