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Д’Анджело Расселл: «Больше никогда не буду воспринимать возможность играть в свободный баскетбол как должное»

Д’Анджело Расселл заявил, что чувствует себя «свободным» в «Бруклине».

«Я больше никогда не буду воспринимать возможность играть в свободный баскетбол как должное.

Я имею в виду стиль игры. Кроме того, у нас лучшие специалисты по физической подготовке команды. Они держат парней в форме. Мое тело не было готово к такому. Я не готовился к этому ни летом, ни во время сезона. Так что мне приходится приспосабливаться», – сказал разыгрывающий «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт репортера Эрика Слэйтера в соцсети X
logoД’Анджело Расселл
logoБруклин
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