Д’Анджело Расселл смазал бросок на победу в первом матче против «Лейкерс» после обмена

Д’Анджело Расселл упустил шанс отомстить «Лейкерс» за обмен.

Защитник «Бруклина » смазал дальний бросок на победу в первом матче против «озерников» после декабрьского трейда.

Расселл бросал из-за дуги с сопротивлением Макса Кристи при счете 101:102 на последних секундах. В его активе 19 очков, 6 подборов и 8 передач при 7 из 15 с игры.