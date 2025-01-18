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Д’Анджело Расселл смазал бросок на победу в первом матче против «Лейкерс» после обмена

Д’Анджело Расселл упустил шанс отомстить «Лейкерс» за обмен.

Защитник «Бруклина» смазал дальний бросок на победу в первом матче против «озерников» после декабрьского трейда.

Расселл бросал из-за дуги с сопротивлением Макса Кристи при счете 101:102 на последних секундах. В его активе 19 очков, 6 подборов и 8 передач при 7 из 15 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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logoНБА
logoМакс Кристи
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