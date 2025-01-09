Дариус Гарлэнд: «Четыре человека из нашей команды должны попасть на Матч всех звезд»
Дариус Гарлэнд прокомментировал выступление «Кливленда».
«Стараюсь быть настолько скромным, насколько возможно. Но я должен поехать на Матч всех звезд НБА. Четыре человека из нашей команды должны попасть туда», – заявил разыгрывающий.
Форвард Тристан Томпсон прокомментировал личные противостояния защитника: «В последних 10 играх он закопал Джамала Мюррэя, «Голден Стэйт», Ламело Болла, не смог только сделать это с Д’Анджело Расселлом, потому что того обменяли».
Гарлэнд набрал 18 очков и 7 передач в победной игре с «Оклахомой» (129:122).
«Кливленд» идет с лучшим результатом в регулярном сезоне (32-4).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Федора
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