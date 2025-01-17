Джей Джей Редик о первой игре против обменянного Д’Анджело Расселла: «Жду, что он будет решительно настроен на борьбу»

Джей Джей Редик прокомментировал встречу с «Нетс».

«Лейкерс » ждет домашний матч с «Бруклином », в составе которого выступает недавно обменянный разыгрывающий Д’Анджело Расселл. Защитник набирает 12,8 очка, 2,3 подбора и 8,3 передачи за 22,3 минуты в среднем после перехода в «Нетс».

«Ожидаю, что он выйдет на площадку заряженным и попробует провести отличный матч. Ему всегда хватало соревновательного духа, он гордится своим баскетбольным уровнем. Жду, что он будет решительно настроен на это противостояние», – признался главный тренер «Лейкерс».

В прошлом матче, пропущенном Расселлом, «Нетс» потерпели крупнейшее поражение в своей истории (67:126), команда находится в состоянии перестройки.