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Джей Джей Редик о первой игре против обменянного Д’Анджело Расселла: «Жду, что он будет решительно настроен на борьбу»

Джей Джей Редик прокомментировал встречу с «Нетс».

«Лейкерс» ждет домашний матч с «Бруклином», в составе которого выступает недавно обменянный разыгрывающий Д’Анджело Расселл. Защитник набирает 12,8 очка, 2,3 подбора и 8,3 передачи за 22,3 минуты в среднем после перехода в «Нетс».

«Ожидаю, что он выйдет на площадку заряженным и попробует провести отличный матч. Ему всегда хватало соревновательного духа, он гордится своим баскетбольным уровнем. Жду, что он будет решительно настроен на это противостояние», – признался главный тренер «Лейкерс».

В прошлом матче, пропущенном Расселлом, «Нетс» потерпели крупнейшее поражение в своей истории (67:126), команда находится в состоянии перестройки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Джей Джей Редика, Youtube Lakers Nation
logoБруклин
logoНБА
logoД’Анджело Расселл
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
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