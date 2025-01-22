Никола Йокич ввел мяч в игру головой
Никола Йокич проявил креативность при вводе мяча из-за лицевой линии.
Центровой «Денвера» подбросил мяч в воздух и отдал передачу Майклу Портеру головой.
Эпизод случился во время вчерашнего матча «Наггетс» против «Сиксерс» (144:109). Йокич завершил встречу с трипл-даблом – 27 очков, 13 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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