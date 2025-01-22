Брэдли Бил готов к обмену в «Милуоки» и не станет использовать опцию блокировки

Брэдли Бил может стать одноклубником Янниса Адетокумбо.

Как сообщает инсайдер Джон Гамбодаро, защитник «Финикса » готов к обмену в «Милуоки » и не станет использовать прописанную в контракте опцию блокировки.

В 2023 году Бил не хотел переходить в «Бакс» из «Уизардс», в итоге его отправили в «Санз».

Для осуществления трейда «Милуоки», вероятно, потребуется найти третью команду, которая возьмет на себя контракт Пэта Коннотона на 9,4 миллиона долларов.