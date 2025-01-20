«Милуоки» может проявить интерес к Брэдли Билу перед дедлайном

Брэдли Бил может стать одноклубником Янниса Адетокумбо.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Милуоки» может стать командой, которая выменяет защитника «Финикса» Брэдли Била перед дедлайном.

Не исключено, что такой переход станет частью сделки, в результате которой Джимми Батлер окажется в «Санз».

Для осуществления трейда «Бакс» потребуется найти третью команду, которая возьмет на себя контракт Пэта Коннотона на 9,4 миллиона долларов.