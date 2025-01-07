«Финикс» пытается обменять Брэдли Била в третью команду, чтобы заполучить Джимми Батлера
«Финикс» пытается обменять Брэдли Била и приобрести Джимми Батлера.
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Финикс» активно изучает рынок обменов. «Санз» заинтересованы в приобретении звездного форварда «Майами» Джимми Батлера, но любая сделка потребует от них обмена Брэдли Била. При этом в контракте защитника есть пункт с правом игрока заблокировать любой обмен.
«Они не скрывают, что ищут новую команду для Била, чтобы заполучить Джимми Батлера», – пишет Уиндхорст.
Поскольку «Майами» не заинтересован в обмене Батлера на Била, «Санз» нужно найти третью команду, которая возьмет Била. Бил должен будет одобрить свою следующую команду из-за пункта о запрете обмена.
Батлер согласен на переход в «Финикс», который считается потенциальным претендентом на чемпионство.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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