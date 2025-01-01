Бронни Джеймс навесил на Леброна от пола во время разминки

Бронни и Леброн Джеймсы исполнили аллей-уп во время разминки.

Бронни Джеймс , сын суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса , принял участие в разминке команды перед матчем против «Кливленда » во вторник, 31 декабря.

Во время разминки Бронни исполнил навес на отца с отскоком от пола, Леброн завершил аллей-уп данком двумя руками.

«Лейкерс» проиграли «Кавальерс» со счетом 110:122 в первом матче Леброна Джеймса после того, как ему исполнилось 40 лет. Бронни не участвовал в матче.