Энтони Дэвис согнал Бронни Джеймса с места рядом с отцом на скамейке в матче с «Портлендом»
Бронни Джеймсу пришлось уступить место Энтони Дэвису.
Новичок, принявший участие в матче в составе основной команды, не сразу сообразил, что от него требуется, но уступил место на скамейке запасных рядом с отцом сменившемуся центровому Энтони Дэвису.
Окружающие, включая Леброна Джеймса, посмеялись над сценкой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket USA в сети X
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