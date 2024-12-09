Энтони Дэвис согнал Бронни Джеймса с места рядом с отцом на скамейке в матче с «Портлендом»

Бронни Джеймсу пришлось уступить место Энтони Дэвису.

Новичок, принявший участие в матче в составе основной команды, не сразу сообразил, что от него требуется, но уступил место на скамейке запасных рядом с отцом сменившемуся центровому Энтони Дэвису .

Окружающие, включая Леброна Джеймса , посмеялись над сценкой.