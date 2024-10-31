Бронни Джеймс набрал первые очки в официальных матчах НБА
Бронни Джеймс вышел на 5 минут в гостевом матче с «Кливлендом».
Новичок «Лейкерс» набрал первые очки в профессиональной карьере в официальных матчах. На счету защитника 2 очка, 2 передачи и 1 перехват. Джеймс реализовал 1 из 2 бросков с игры.
«Набрать первые очки на арене, недалеко от которой он вырос. Это невероятно», – поделился впечатлениями Леброн Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости