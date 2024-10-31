Бронни Джеймс набрал первые очки в официальных матчах НБА

Бронни Джеймс вышел на 5 минут в гостевом матче с «Кливлендом».

Новичок «Лейкерс» набрал первые очки в профессиональной карьере в официальных матчах. На счету защитника 2 очка, 2 передачи и 1 перехват. Джеймс реализовал 1 из 2 бросков с игры.

«Набрать первые очки на арене, недалеко от которой он вырос. Это невероятно», – поделился впечатлениями Леброн Джеймс.