«Торонто» и «Миннесота» входят в список команд, которые готовы поучаствовать в обмене Джимми Батлера в качестве третьей стороны
Многие клубы НБА готовы посодействовать обмену Джимми Батлера.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Торонто» и «Миннесота» входят в список клубов НБА, которые готовы поучаствовать в сделке по звездному свинмгену «Майами» в качестве третьей стороны.
Отмечается, что такую роль готовы взять на себя «примерно половина команд лиги».
Батлер запросил у «Хит» обмен и, как ожидается, сменит команду перед дедлайном.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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