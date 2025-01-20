«Торонто» и «Миннесота» входят в список команд, которые готовы поучаствовать в обмене Джимми Батлера в качестве третьей стороны

Многие клубы НБА готовы посодействовать обмену Джимми Батлера.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Торонто » и «Миннесота » входят в список клубов НБА , которые готовы поучаствовать в сделке по звездному свинмгену «Майами » в качестве третьей стороны.

Отмечается, что такую роль готовы взять на себя «примерно половина команд лиги».

Батлер запросил у «Хит» обмен и, как ожидается, сменит команду перед дедлайном.