Брайан Уиндхорст: «Главная цель Джимми Батлера — это обмен, желательно в «Финикс»
Приоритетным вариантом для Джимми Батлера является обмен в «Финикс».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.
«Главная цель Джимми — это обмен, желательно в «Финикс». Все остальное вторично. Не обмен в «Команду X», не обмен в «Команду Y», а обмен в «Финикс», — сказал Уиндхорст.
Батлер вернулся в состав «Майами» после 7-матчевой дисквалификации, но клуб все еще пытается найти выгодный для обеих сторон обмен. На данный момент интерес к 35-летнему форварду кажется низким.
В контракте Батлера нет пункта о запрете обмена, поэтому он не может выбирать, в какую команду его обменяют.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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