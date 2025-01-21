Брайан Уиндхорст: «Главная цель Джимми Батлера — это обмен, желательно в «Финикс»

Приоритетным вариантом для Джимми Батлера является обмен в «Финикс».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.

«Главная цель Джимми — это обмен, желательно в «Финикс ». Все остальное вторично. Не обмен в «Команду X», не обмен в «Команду Y», а обмен в «Финикс», — сказал Уиндхорст.

Батлер вернулся в состав «Майами » после 7-матчевой дисквалификации, но клуб все еще пытается найти выгодный для обеих сторон обмен. На данный момент интерес к 35-летнему форварду кажется низким.

В контракте Батлера нет пункта о запрете обмена, поэтому он не может выбирать, в какую команду его обменяют.