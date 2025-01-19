«Финикс» продолжает активно пытаться заполучить Джимми Батлера
«Финикс» не оставляет попытки выменять Джимми Батлера.
Об этом сообщает репортер Эван Сайдери.
«Майами» уже отклонил несколько предложений, но «Финикс» намерен найти решение до дедлайна обменов. Другим ключевым фактором является готовность Брэдли Била («Санз») не использовать пункт о запрете обмена.
Ранее на этой неделе «Финикс» приобрел у «Шарлотт» центрового Ника Ричардса и пик 2-го раунда в обмен на Джоша Окоги и три пика 2-го раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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