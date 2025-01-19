«Финикс» продолжает активно пытаться заполучить Джимми Батлера

«Финикс» не оставляет попытки выменять Джимми Батлера.

Об этом сообщает репортер Эван Сайдери.

«Майами » уже отклонил несколько предложений, но «Финикс » намерен найти решение до дедлайна обменов. Другим ключевым фактором является готовность Брэдли Била («Санз») не использовать пункт о запрете обмена.

Ранее на этой неделе «Финикс» приобрел у «Шарлотт» центрового Ника Ричардса и пик 2-го раунда в обмен на Джоша Окоги и три пика 2-го раунда.