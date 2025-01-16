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Джейлен Грин (34 + 5 передач) помог «Хьюстону» уверенно победить в Денвере

Джейлен Грин выделился в составе «Рокетс» в матче с «Наггетс».

В активе защитника 34 очка и 5 передач. Грин реализовал 10 из 16 бросков с игры, 6 из 10 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Центровой Алперен Шенгюн был близок к трипл-даблу. На его счету 20 очков, 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата.

«Денвер» провел матч без звездного центрового Николы Йокича, который выбыл в последний момент с воспалением локтевого сустава, и форвард Аарона Гордона, который постепенно возвращается в ротацию после травмы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
logoДенвер
logoАлперен Шенгюн
logoНикола Йокич
logoАарон Гордон
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logoДжейлен Грин
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