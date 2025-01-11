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Данк Келли Убре и аллей-уп на Оби Топпина – лучшие моменты матчей НБА 10 января

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места в Топ-5 по итогам матчей 10 января у форварда «Филадельфии» Келли Убре и дуэта из «Индианы» Тайриз ХалибертонОби Топпин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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