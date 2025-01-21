Стив Керр о разгроме от «Бостона»: «Нам нужно смыть это в унитаз и подготовиться к «Сакраменто»

Стив Керр отреагировал на разгромное поражение от «Бостона».

«Уорриорз» уступили «Селтикс» с разницей «-40». Это самое крупное домашнее поражение команды за 40 лет.

«Не стоит зацикливаться на одном матче. В среду нас ждет «Сакраменто», так что нам нужно смыть это в унитаз и подготовиться к ним. Мы были конкурентоспособны по ходу сезона в целом. Наши парни сражаются, при этом у нас было несколько таких случаев, когда нас просто сметали с паркета. Это деморализует. Самое главное для меня, чтобы наши парни просто забыли этот матч. Завтра у нас выходной, а затем мы будем готовы играть в Сакраменто в среду.

Мы не та команда, которая совершает проходы с лэй-апами или полагается на штрафные броски. Это нет в нашей ДНК. Нам нужно бросать много трехочковых, и мы продолжим это делать. В такие вечера, как сегодня, когда они не залетают, приходится непросто», – констатировал главный тренер «воинов».