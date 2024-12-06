«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум возглавляют новый рейтинг НБА
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
Никола Йокич отыграл 40 минут в победном матче против «Уорриорз» (119:115), за 8 минут его отсутствия «Денвер» уступил 19 очков. Яннис Адетокумбо ворвался на 2-ю строчку, форвард лидирует в лиге по результативности.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 4);
Джейсон Тейтум («Бостон», 2);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 5);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»);
Франц Вагнер («Орландо»);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 3);
Лука Дончич («Даллас», 8);
Донован Митчелл («Кливленд», 8);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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