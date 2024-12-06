«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум возглавляют новый рейтинг НБА

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Никола Йокич отыграл 40 минут в победном матче против «Уорриорз» (119:115), за 8 минут его отсутствия «Денвер» уступил 19 очков. Яннис Адетокумбо ворвался на 2-ю строчку, форвард лидирует в лиге по результативности.

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