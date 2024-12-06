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«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум возглавляют новый рейтинг НБА

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Никола Йокич отыграл 40 минут в победном матче против «Уорриорз» (119:115), за 8 минут его отсутствия «Денвер» уступил 19 очков. Яннис Адетокумбо ворвался на 2-ю строчку, форвард лидирует в лиге по результативности.

Топ-10:

  1. Никола ЙокичДенвер», предыдущее место – 1);

  2. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 4);

  3. Джейсон ТейтумБостон», 2);

  4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 5);

  5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»);

  6. Франц Вагнер («Орландо»);

  7. Энтони Дэвис («Лейкерс», 3);

  8. Лука Дончич («Даллас», 8);

  9. Донован Митчелл («Кливленд», 8);

  10. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoМилуоки
logoДаллас
logoДенвер
logoДонован Митчелл
logoГолден Стэйт
logoЛука Дончич
logoОрландо
logoКливленд
logoКарл-Энтони Таунс
logoФранц Вагнер
logoНикола Йокич
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoШэй Гилджес-Александер
logoНью-Йорк
logoВиктор Вембаньяма
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