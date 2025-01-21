«Лейкерс» не планируют обменивать оба своих пика первого раунда

«Лейкерс» не намерены совершать большой обмен в этом сезоне.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Исходя из разговоров со скаутами и сотрудниками фронт-офисов, в лиге складывается впечатление, что «Лейкерс » скорее останутся при своих или совершат обмен-полумеру (вероятно, один или два пика второго раунда), чем пойдут ва-банк и обменяют оба своих пика первого раунда, которые можно обменять.

Это зависит, конечно, от доступных игроков, запрашиваемых цен и результатов команды перед дедлайном», – пишет Буха.