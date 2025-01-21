«Лейкерс» не планируют обменивать оба своих пика первого раунда
«Лейкерс» не намерены совершать большой обмен в этом сезоне.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.
«Исходя из разговоров со скаутами и сотрудниками фронт-офисов, в лиге складывается впечатление, что «Лейкерс» скорее останутся при своих или совершат обмен-полумеру (вероятно, один или два пика второго раунда), чем пойдут ва-банк и обменяют оба своих пика первого раунда, которые можно обменять.
Это зависит, конечно, от доступных игроков, запрашиваемых цен и результатов команды перед дедлайном», – пишет Буха.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем