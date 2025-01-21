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«Лейкерс» могут выменять Брюса Брауна

«Лейкерс» являются потенциальным кандидатом на обмен Брюса Брауна.

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Лейкерс» проявляют интерес к Брауну с прошлого сезона, видя в нем ролевого игрока, который хорошо смотрелся бы рядом с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

Сайдери отмечает, что зарплата Брауна в размере 23 миллионов долларов усложнит переговоры о его обмене.

28-летний защитник набирает 7,2 очка и 3,4 подбора в 9 матчах этого сезона. Сообщалось, что Браун, скорее всего, будет отчислен из «Торонто», если не будет обменян до дедлайна.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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logoНБА
возможные переходы
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