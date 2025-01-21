Шакил О′Нил: «Я бы хотел, чтобы Джимми Батлер перешел в «Голден Стэйт»

Шакил О′Нил заявил, что хотел бы видеть Джимми Батлера в «Голден Стэйт».

«Я бы хотел, чтобы Джимми Батлер перешел в «Голден Стэйт ».

Мне нравится вариант с Джимми Батлером в «Голден Стэйт», потому что в «Майами » он сводил меня с ума — он проходил весь путь до кольца и скидывал на трехочковый. Я такой: «Бро, забрось лэй-ап, черт возьми!» В «Голден Стэйт» это будет работать», – сказал четырехкратный чемпион НБА .