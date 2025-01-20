Брайан Уиндхорст: «Со встречи Джимми Батлера с Микки Арисоном «Хит» активизировались в переговорах по обмену»

Брайан Уиндхорст прокомментировал положение в «Майами».

«Во всей этой ситуации основной целью Джимми Батлера является обмен в «Финикс ». Все его действия подчинены этой цели, и любая логика и поступки будут им проигноированы, пока не ведут к ней.

Возвращение Батлера к полноценной игре возможно, но только после дедлайна на обмены.

С момента встречи Джимми Батлера с владельцем Микки Арисоном на прошлой неделе «Хит» безусловно активизировались в переговорах, они действительно стараются», – заключил инсайдер ESPN.