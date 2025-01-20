Брайан Уиндхорст: «Со встречи Джимми Батлера с Микки Арисоном «Хит» активизировались в переговорах по обмену»
Брайан Уиндхорст прокомментировал положение в «Майами».
«Во всей этой ситуации основной целью Джимми Батлера является обмен в «Финикс». Все его действия подчинены этой цели, и любая логика и поступки будут им проигноированы, пока не ведут к ней.
Возвращение Батлера к полноценной игре возможно, но только после дедлайна на обмены.
С момента встречи Джимми Батлера с владельцем Микки Арисоном на прошлой неделе «Хит» безусловно активизировались в переговорах, они действительно стараются», – заключил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем