  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лу Уильямс: «Многие свободные агенты не рассматривают «Хит» из-за их культуры, клуб сам этому способствует»
7

Лу Уильямс: «Многие свободные агенты не рассматривают «Хит» из-за их культуры, клуб сам этому способствует»

Лу Уильямс описал представления о «Майами» в лиге.

«Майами» славится историей своих подходов к различным ситуациям. В этом плане они особенные. «Культура «Хит» – это реальный феномен. Я никогда не играл за них, но могу расписать, что это такое, из-за их репутации. Кроме Леброна Джеймса они никого толком не подписывали по воле игрока. Все остальные достаются им через обмены.

Не думаю, что нынешняя ситуация с Джимми Батлером как-то изменила ситуацию, все и так все знают о Пэте Райли и особенностях игры в Саут-Бич. Многое отвлекает, поэтому приходится создавать условиях для концентрации на игре. Это приводит к тому, что большинство свободных агентов вообще не рассматривают «Хит» как возможное место продолжения карьеры. Не хотят принимать правила, которые навязывает организация.

Проблемы Джимми – это следствия его собственных решений. Но с точки зрения игрока, клуб сам способствует ситуации», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoМайами
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoЛу Уильямс
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер Парсонс: «Тандер» – главное шоу в городе. «Хит» – на заднем плане в Майами»
7сегодня, 16:16
«Торонто» и «Миннесота» входят в список команд, которые готовы поучаствовать в обмене Джимми Батлера в качестве третьей стороны
13сегодня, 09:39
Источник из «Хит»: «Мы позволили Батлеру больше, чем позволяли Леброну, Дуэйду или Моурнингу»
13вчера, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Мемфис» вырвал победу у «Миннесоты», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи
99сегодня, 22:06Live
Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА
сегодня, 21:04Фото
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Олимпиакос»
сегодня, 20:59
Кайл Кузма: «Не говорили с командой об обмене и дедлайне»
сегодня, 20:59
Де’Аарон Фокс: «Даг Кристи озаряет раздевалку своим присутствием»
3сегодня, 20:45
Джамал Мюррэй: «Признаю, что не слишком хорошо играю, так что не удивлен услышать это от других»
3сегодня, 20:30
Виктор Вембаньяма о матчах в Париже: «Это возможность поделиться с теми, кто не побывает в США. Очень важная для меня»
сегодня, 20:25
Име Удока о «Портленде»: «Их ситуация похожа на «Хьюстон» до моего прихода: попытка разобраться в лотерейных драфт-пиках»
1сегодня, 19:33
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» уступило УГМК, «Ника» справилась с МБА и другие результаты
сегодня, 19:30
Чонси Биллапс убрал Шэйдона Шарпа из стартового состава из-за небрежной защиты
1сегодня, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» обыграл «Кремону»
сегодня, 20:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» неожиданно обыграл «Анадолу Эфес»
сегодня, 20:04
Адриатическая лига. «Морнар Бар» крупно проиграл «Црвене Звезде»
сегодня, 20:00
Омер Юртсевен получил растяжение голеностопа в 1-й четверти матча против «Олимпиакоса»
сегодня, 19:50
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выбыл на 1,5 месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 17:00
Билл Симмонс, скорее всего, продолжит сотрудничество со Spotify в рамках платформы The Ringer
сегодня, 14:15
В «Милане» опасаются, что Зак Ледэй получил серьезную травму плеча
сегодня, 11:37
Чемпионат Италии. 20 очков Энниса помогли «Венеции» обыграть «Милан», «Брешия» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Чемпионат Греции. АЕК разгромил ПАОК, «Кардицас» выиграл у «Промитеаса»
вчера, 20:56
Илона Корстин: «Переход в «Зенит» придаст карьере Алексея Шведа дополнительный импульс»
1вчера, 20:55
Рекомендуем