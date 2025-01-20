Лу Уильямс: «Многие свободные агенты не рассматривают «Хит» из-за их культуры, клуб сам этому способствует»

Лу Уильямс описал представления о «Майами» в лиге.

«Майами » славится историей своих подходов к различным ситуациям. В этом плане они особенные. «Культура «Хит» – это реальный феномен. Я никогда не играл за них, но могу расписать, что это такое, из-за их репутации. Кроме Леброна Джеймса они никого толком не подписывали по воле игрока. Все остальные достаются им через обмены.

Не думаю, что нынешняя ситуация с Джимми Батлером как-то изменила ситуацию, все и так все знают о Пэте Райли и особенностях игры в Саут-Бич. Многое отвлекает, поэтому приходится создавать условиях для концентрации на игре. Это приводит к тому, что большинство свободных агентов вообще не рассматривают «Хит» как возможное место продолжения карьеры. Не хотят принимать правила, которые навязывает организация.

Проблемы Джимми – это следствия его собственных решений. Но с точки зрения игрока, клуб сам способствует ситуации», – заключил бывший баскетболист.