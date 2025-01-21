Андрей Кириленко: «Без Марии Крымовой будет очень тяжело МБА в «Финале четырех» Кубка России и нашей сборной на турнире в Белоруссии»
Андрей Кириленко пожелал скорейшего выздоровления Марии Крымовой.
«Всегда очень неприятно, когда такие ситуации происходят, игрокам морально очень сложно. Это довольно длинный и сложный процесс восстановления. Я сам сталкивался с огромным количеством абсолютно разных травм и прекрасно представляю чувства Маши.
Очень надеюсь, что повреждение будет минимальным. Без нее будет очень тяжело МБА в «Финале четырех» Кубка России и нашей сборной на турнире в Белоруссии.
Поэтому хотелось бы поддержать ее, пожелать скорейшего восстановления, а также сил и эмоций пройти через это сложное время», — сказал президент РФБ.
У 23‑летней Крымовой подозрение на разрыв крестообразной связки после падения в матче чемпионата России против «Ники».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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