Женская сборная России в феврале проведет матч с командой Камеруна

Женская сборная России сыграет с командой Камеруна.

Сборная Камеруна подтвердила свое участие в турнире женских баскетбольных команд, который пройдет в феврале в Белоруссии.

Ранее главный тренер сборной России Александр Ковалев в интервью пресс‑службе РФБ заявил, что в рамках февральского сбора национальная команда хотела бы провести 2–3 матча со сборной Белоруссии, но к этим матчам могут добавиться встречи с другими командами.

На данный момент подтверждение пришло только от сборной Камеруна, но рассматривается участие еще нескольких команд.

Женская сборная Камеруна в 2015 году завоевала серебряные медали на Афробаскете.