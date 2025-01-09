Женская сборная России в феврале проведет матч с командой Камеруна
Женская сборная России сыграет с командой Камеруна.
Сборная Камеруна подтвердила свое участие в турнире женских баскетбольных команд, который пройдет в феврале в Белоруссии.
Ранее главный тренер сборной России Александр Ковалев в интервью пресс‑службе РФБ заявил, что в рамках февральского сбора национальная команда хотела бы провести 2–3 матча со сборной Белоруссии, но к этим матчам могут добавиться встречи с другими командами.
На данный момент подтверждение пришло только от сборной Камеруна, но рассматривается участие еще нескольких команд.
Женская сборная Камеруна в 2015 году завоевала серебряные медали на Афробаскете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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