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В Новогорске стартовал сбор женской команды России

Стартовал сбор женской национальной команды России.

В сборе, который проходит на базе в Новогорске, принимают участие 14 баскетболисток.

Защитники: Александра Елисеева (МБА-МГУСиТ, Москва, 19 лет, 170 см), Мария Крымова (МБА-МГУСиТ, 23 года, 174 см), Яна Пашковская («Надежда», Оренбург, 21 год, 178 см), Полина Селезенева («Спарта энд К», Видное, 19 лет, 180 см)

Форварды: Олеся Галенко («Динамо», Москва, 18 лет, 182 см), Вероника Логинова (МБА-МГУСиТ, 21 год, 174 см), Полина Кузнецова («Нефтяник-Титан», Омск, 20 лет, 185 см), Маргарита Кузякина («Спарта энд К», 22 года, 190 см), Софья Люлина («Спарта энд К», 20 лет, 175 см), Елена Мухина («Нефтяник-Титан», 22 года, 172 см), Эльза Сиразутдинова («Спарта энд К», 21 год, 188 см), Яна Эльберг («Динамо», Курск, 20 лет, 182 см)

Центровые: Мария Ушакова (МБА-МГУСиТ, 18 лет, 195 см), Валерия Яковлева (МБА-МГУСиТ, Москва, 20 лет, 190 см).

Вместе с командой на сборе работают главный тренер Александр Ковалев (РФБ), старший тренер Александр Васин (РФБ), тренер Дмитрий Шумихин («Динамо» Курск), тренер-аналитик Денис Кандалов (РФБ), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Забида Магомедова (ФМБА России, РФБ), массажисты Дмитрий Колчанов (РФБ), Артур Суджян (ФМБА России), менеджеры Егор Брайнин (РФБ), Светлана Лебедева (РФБ).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
Александр Ковалев
logoсборная России жен
logoРФБ
Елизавета Крымова
Маргарита Кузякина
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