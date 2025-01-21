У разыгрывающей сборной России Марии Крымовой подозрение на разрыв крестообразной связки

Мария Крымова получила серьезную травму колена.

У разыгрывающей МБА Марии Крымовой подозрение на разрыв крестообразной связки после падения в матче чемпионата России против «Ники‑Лузалес» в понедельник.

По информации «Матч ТВ», 23‑летняя баскетболистка ночью во вторник вернулась с командой в Москву. Точный диагноз повреждения будет известен после МРТ в ближайшие два‑три дня.

Крымова – трехкратный бронзовый призер чемпионата России, а также серебряная медалистка Кубка России в составе московской команды.