У разыгрывающей сборной России Марии Крымовой подозрение на разрыв крестообразной связки
Мария Крымова получила серьезную травму колена.
У разыгрывающей МБА Марии Крымовой подозрение на разрыв крестообразной связки после падения в матче чемпионата России против «Ники‑Лузалес» в понедельник.
По информации «Матч ТВ», 23‑летняя баскетболистка ночью во вторник вернулась с командой в Москву. Точный диагноз повреждения будет известен после МРТ в ближайшие два‑три дня.
Крымова – трехкратный бронзовый призер чемпионата России, а также серебряная медалистка Кубка России в составе московской команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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