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Александр Ковалев: «Есть хорошие игроки, которые могут в ближайшем будущем пополнить женскую сборную»

Главный тренер женской команды России подвел итоги осеннего сбора.

– На этот раз в ростере оказалось много игроков, которые не были вызваны на летние сборы. Чем объясните такой выбор?

– Летом планировалось сыграть 3-4 международные товарищеские игры, но по объективным причинам, не зависящим от нас и от РФБ, они не состоялись. Однако мы провели хорошие продуктивные сборы фактически со всеми игроками национальной сборной. На ноябрьский состав у меня было два расширенных списка – основной состав и состав из резерва. В ноябре мы так же, как и мужская команда, планировали сыграть со странами Африки, но поскольку женские матчи не состоялись, на сбор в Новогорск тренерский штаб решил вызвать резерв. К сожалению, не все заявленные игроки были на этом сборе в связи с тем, что получили несколько травм в начале сезона и в предсезонке, кроме того, два игрока заболели в самый последний момент. Мы ждали их до последнего, но выздороветь они не успели. Таким образом и сложился тот состав, с которым мы работали в ноябре.

– Над чем вы работали на этом сборе? Как подведете его итоги?

– Каждый раз, когда мы собираем на сборы резерв или игроков из молодежных команд, мы в первую очередь хотим посмотреть, как они адаптируются, как понимают наши правила в защите, как работают индивидуально, как отдаются своей работе – наверное, может быть, еще не совсем профессионально, но на грани этого. В этом плане сборы прошли очень продуктивно, была проделана большая работа. У нас есть хорошие игроки, которые могут в ближайшем будущем пополнить национальную сборную. Конечно, очень хочется играть – тренироваться можно много и долго, но без игровой практики баскетболистки не будут повышать свой профессиональный рост, иными словами, без матчей не будет становления спортсмена именно как игрока, потому что тренировки это одно, а ответственность при выходе на площадку и готовность биться со всей энергией, со всей силой за сборную, за свою страну, за свою Родину, – это другое, и это многого стоит. Я очень доволен этими сборами, хотя я уже и сказал ранее, что не все игроки, как бы нам того ни хотелось, были в Новогорске из-за травм и из-за болезней, но этим сбором я доволен.

– Как показали себя игроки, кто-то превзошел ожидания?

– Спортсменки полностью отдавались своей работе – в тренировочном процессе, в индивидуальной, в игровой, в командной практике. На этот сбор впервые была вызвана Олеся Галенко, молодой игрок 2006 года рождения из московского «Динамо», и она проявила себя очень неплохо, хотя поначалу чувствовала себя не совсем комфортно, так как являлась одним из самых молодых игроков и впервые попала в резерв национальной сборной. Но постепенно она показала, что умеет хорошо и продуктивно работать как в нападении, так и в защите. Как всегда, подтвердила свое мастерство Яна Пашковская, очень неплохо на этом сборе проявила себя Мария Ушакова – один из основных больших игроков на сегодняшний день, также 2006 года рождения с ростом 195. Ну и порадовали игроки из «Спарты-энд-Ко» – Полина Селезенева и Софья Люлина.

– Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшие мероприятия с участием женской сборной.

– С одной стороны, планы у нас просты – в первую очередь, вызов на февральский сбор игроков национальной команды. Как спортсменкам, так и тренерскому штабу очень хочется играть, и я надеюсь, что мы предпримем все возможные варианты для проведения двух-трех игр со сборной Беларуси; может быть, еще какие-либо команды дадут добро на эти игры. Самое главное я уже сказал ранее: можно много тренироваться, но хотелось бы играть со сборными других стран. Будем с нетерпением ждать встречи в феврале и международных товарищеских игр на февральском сборе, – сказал Александр Ковалев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
Александр Ковалев
logoсборная России жен
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