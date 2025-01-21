Дуэйн Вашингтон вернулся после 10-дневного отсутствия из-за вируса

Дуэйн Вашингтон вернулся в расположение «Партизана» после болезни.

Разыгрывающий отсутствовал 10 дней из-за вируса, пропустив выездные матчи команды против «Виллербана» и «Милана» на прошлой неделе.

«Мне просто нужно было несколько дней держать подальше от команды, чтобы никто больше не заразился вирусом. Сейчас я в порядке, здоров и готов двигаться дальше», – сказал американец.

Как ожидается, Вашингтон выйдет на площадку в среду в матче против «Парижа» в 23-м туре Евролиги .