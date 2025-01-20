Алексей Покушевски: «Европейцы хороши в баскетболе. Некоторым американцам это не нравится»

Алексей Покушевски рассказал о своем опыте в НБА.

«Каждый год в НБА есть несколько команд, которые пытаются не выиграть, а развить игроков. Это произошло и со мной. У меня все было неплохо, но потом я травмировался несколько раз в неподходящее время. Это говорили мне в команде. Мог остаться, но мне хотелось не этого на данном этапе карьеры. Не сидеть ради того, чтобы быть в США, а играть, учиться и иметь существенную роль на площадке.

Европейцы умеют играть в баскетбол и хороши в нем. Некоторым американцам это не нравится. Из этого проистекает серьезная конкуренция между игроками, и это очень хорошо», – заключил Покушевски .

23-летний сербский форвард вернулся в Европу в этом сезоне и набирает 3,6 очка, 2,3 подбора, 1,2 передачи и 1,2 блок-шота за 13 минут в среднем в матчах Евролиги за «Партизан ».