Карлик Джонс – MVP 22-го тура Евролиги
Карлик Джонс признан MVP 22-го тура сезона Евролиги-2024/25.
Разыгрывающий «Партизана» помог сербской команде одержать гостевую победу над «Миланом» (90:70).
Джонс установил личный рекорд результативности, набрав 24 очка, а также сделал 3 подбора, 9 передач и 3 перехвата. 37 баллов за эффективность также стали его личным рекордом.
Джонс стал первым игроком «Партизана», получившим награду MVP тура в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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