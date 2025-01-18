Карлик Джонс – MVP 22-го тура Евролиги

Карлик Джонс признан MVP 22-го тура сезона Евролиги-2024/25.

Разыгрывающий «Партизана » помог сербской команде одержать гостевую победу над «Миланом » (90:70).

Джонс установил личный рекорд результативности, набрав 24 очка, а также сделал 3 подбора, 9 передач и 3 перехвата. 37 баллов за эффективность также стали его личным рекордом.

Джонс стал первым игроком «Партизана», получившим награду MVP тура в этом сезоне.