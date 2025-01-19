Адриатическая лига. «Дубай» примет «Цедевиту-Олимпию», «Партизан» – «Спартак Суботица» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Адриатической лиги.
«Дубай» из ОАЭ примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», «Партизан» и «Спартак Суботица» встретятся в сербском дерби.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Будучность Черногория – 15-2, Партизан Сербия – 14-2, Црвена Звезда Сербия – 13-3, Дубай ОАЭ – 12-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-6, Задар Хорватия – 9-7, Цедевита-Олимпия Словения – 9-7, Спартак Суботица Сербия – 9-7, Мега Сербия – 8-8, ФМП Сербия – 7-9, Сплит Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, Студентски центар Черногория – 5-11, КРКА Словения – 4-13, Цибона Хорватия – 2-14, Морнар Бар Черногория – 1-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем