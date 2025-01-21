Крис Буше и «Торонто» заинтересованы в продлении контракта
«Рэпторс» намерены продлить контракт с Крисом Буше.
Тяжелый форвард (32 года, 206 см) и «Торонто» проявляют взаимный интерес к продлению соглашения. Буше также привлекает интерес на рынке обмена.
В нынешнем сезоне Буше в среднем набирает 10,4 очка и 4,5 подборов за матч при 35,9% из-за дуги. Форвард находится на истекающем контракте, его представляет агент Сэм Пермут.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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