Бруну Фернанду надеется продолжить выступать в НБА

НБА остается приоритетным вариантом для Бруну Фернанду.

Тяжелый форвард (26 лет, 206 см) ждет предложений от клубов НБА и не рассматривает возможность перехода в Евролигу .

«Рэпторс» отчислили Фернанду в начале января до того, как контракт игрока на 2,1 миллиона долларов стал полностью гарантированным. Фернанду сыграл в 17 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,4 очка и 3,0 передачи.