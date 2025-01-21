Бруну Фернанду надеется продолжить выступать в НБА
НБА остается приоритетным вариантом для Бруну Фернанду.
Тяжелый форвард (26 лет, 206 см) ждет предложений от клубов НБА и не рассматривает возможность перехода в Евролигу.
«Рэпторс» отчислили Фернанду в начале января до того, как контракт игрока на 2,1 миллиона долларов стал полностью гарантированным. Фернанду сыграл в 17 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,4 очка и 3,0 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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