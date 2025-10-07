Эван Фурнье может пропустить матчи против «Дубая» и «Панатинаикоса»

Французский защитник «Олимпиакоса» может не сыграть в ближайших встречах.

Эван Фурнье пропустил матч чемпионата Греции против «Марусси» в качестве меры предосторожности.

Сегодня он тоже пропустит тренировку, а «Олимпиакос » оценит его состояние перед следующими играми.

Таким образом, Фурнье может пропустить как матч Евролиги против «Дубая» 10 октября, так и дерби против «Панатинаикоса» в чемпионате Греции 12 октября.