Эван Фурнье может пропустить матчи против «Дубая» и «Панатинаикоса»
Французский защитник «Олимпиакоса» может не сыграть в ближайших встречах.
Эван Фурнье пропустил матч чемпионата Греции против «Марусси» в качестве меры предосторожности.
Сегодня он тоже пропустит тренировку, а «Олимпиакос» оценит его состояние перед следующими играми.
Таким образом, Фурнье может пропустить как матч Евролиги против «Дубая» 10 октября, так и дерби против «Панатинаикоса» в чемпионате Греции 12 октября.
Кто лучший американский игрок в НБА?4258 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости