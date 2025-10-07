0

Эван Фурнье может пропустить матчи против «Дубая» и «Панатинаикоса»

Французский защитник «Олимпиакоса» может не сыграть в ближайших встречах.

Эван Фурнье пропустил матч чемпионата Греции против «Марусси» в качестве меры предосторожности.

Сегодня он тоже пропустит тренировку, а «Олимпиакос» оценит его состояние перед следующими играми.

Таким образом, Фурнье может пропустить как матч Евролиги против «Дубая» 10 октября, так и дерби против «Панатинаикоса» в чемпионате Греции 12 октября.

Кто лучший американский игрок в НБА?4258 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
logoЭван Фурнье
logoОлимпиакос
травмы
logoЕвролига
logoчемпионат Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гиоргос Принтезис об «Олимпиакосе»: «Дорси и Фурнье должны иметь свободу»
вчера, 18:08
Чемпионат Греции. 22+7 от Диноса Митоглу помогли «Панатинаикосу» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» победил «Марусси»
5 октября, 14:56
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
10 сентября, 13:32
Главные новости
«Даллас» подписал контракт с Дэлано Бэнтоном
17 минут назад
«Второе решение» Леброна Джеймса оказалось рекламой алкоголя
3633 минуты назадВидео
Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек»
3сегодня, 15:05
Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры
6сегодня, 14:33
Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»
1сегодня, 14:18
Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»
1сегодня, 13:55
Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»
5сегодня, 13:34
Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена
3сегодня, 13:18
Влатко Чанчар: «Поставьте всех запасных на площадку вместе с Йокичем, а старт пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему»
4сегодня, 12:18
«Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы». Кевин Лав ответил на анонс Леброна Джеймса отрывком из интервью Майкла Джордана
6сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:21
Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 12:21
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
1сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02