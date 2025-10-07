0

Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи

7 октября восемью матчами стартует новый сезон Лиги чемпионов ФИБА.

«Галатасарай» примет «Игокеа», «Ритас» встретится с «Легией».

Лига чемпионов

Регулярный чемпионат

Группа А

Промитеас – Гейдельберг

7 октября. 19.00

Ритас – Легия

7 октября. 20.00

Положение команд: Ритас Литва – 0-0, Промитеас Греция – 0-0, Легия Польша – 0-0, Гейдельберг Германия – 0-0.

Группа B

Нимбурк – Сабах

7 октября. 19.30

Положение команд: Альба Германия – 0-0, Нимбурк Чехия – 0-0, Сабах Азербайджан – 0-0, Элан Шалон Франция – 0-0.

Группа C

Ховентуд – Шоле

7 октября. 21.30

Положение команд: Ховентуд Испания – 0-0, Хапоэль Холон Израиль – 0-0, Шоле Франция – 0-0, Бурсаспор Турция – 0-0.

Группа D

Положение команд: Тенерифе Испания – 0-0, Тофаш Турция – 0-0, Бней Герцлия Израиль – 0-0, Трапани Шарк Италия – 0-0.

Группа E

Вюрцбург – Триест

7 октября. 19.30

Галатасарай – Игокеа

7 октября. 20.00

Положение команд: Галатасарай Турция – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Вюрцбург Германия – 0-0, Триест Италия – 0-0.

Группа F

ВЭФ – АЕК

7 октября. 21.00

Положение команд: АЕК Греция – 0-0, ВЭФ Латвия – 0-0, Сольнок Венгрия – 0-0, Левиц Словакия – 0-0.

Группа G

Положение команд: Уникаха Испания – 0-0, Остенде Бельгия – 0-0, Мерсин Турция – 0-0, Кардицас Греция – 0-0.

Группа H

Бенфика – Гран-Канария

7 октября. 22.30

Положение команд: Гран-Канария Испания – 0-0, Бенфика Португалия – 0-0, Ле-Ман Франция – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший американский игрок в НБА?4101 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoАЕК
logoГалатасарай
logoНимбурк
logoВюрцбург
logoИгокеа
logoТриест
logoРитас
Лига чемпионов
logoШоле
logoПромитеас
logoВЭФ
logoБенфика
logoХовентуд
logoГран-Канария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Алперен Шенгюн: «Чувствую себя сильнее и быстрее после Евробаскета»
121 минуту назад
Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»
57 минут назад
Кейд Каннингем исполнил сумасшедший обратный лэй-ап
1сегодня, 07:35Видео
Кристиан Браун набрал 19 очков (100% реализация) в предсезонном матче с «Торонто»
4сегодня, 07:10Видео
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
5сегодня, 07:04
Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд
сегодня, 06:57
«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса
11сегодня, 06:50
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
сегодня, 06:44
Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»
3сегодня, 06:29
Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу
сегодня, 06:16Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 08:47
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02
Василий Карасев о победе МБА-МАИ над «Енисеем»: «Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили»
вчера, 18:48