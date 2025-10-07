Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
«Галатасарай» примет «Игокеа», «Ритас» встретится с «Легией».
Лига чемпионов
Регулярный чемпионат
Группа А
Промитеас – Гейдельберг
7 октября. 19.00
Ритас – Легия
7 октября. 20.00
Положение команд: Ритас Литва – 0-0, Промитеас Греция – 0-0, Легия Польша – 0-0, Гейдельберг Германия – 0-0.
Группа B
Нимбурк – Сабах
7 октября. 19.30
Положение команд: Альба Германия – 0-0, Нимбурк Чехия – 0-0, Сабах Азербайджан – 0-0, Элан Шалон Франция – 0-0.
Группа C
Ховентуд – Шоле
7 октября. 21.30
Положение команд: Ховентуд Испания – 0-0, Хапоэль Холон Израиль – 0-0, Шоле Франция – 0-0, Бурсаспор Турция – 0-0.
Группа D
Положение команд: Тенерифе Испания – 0-0, Тофаш Турция – 0-0, Бней Герцлия Израиль – 0-0, Трапани Шарк Италия – 0-0.
Группа E
Вюрцбург – Триест
7 октября. 19.30
Галатасарай – Игокеа
7 октября. 20.00
Положение команд: Галатасарай Турция – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Вюрцбург Германия – 0-0, Триест Италия – 0-0.
Группа F
ВЭФ – АЕК
7 октября. 21.00
Положение команд: АЕК Греция – 0-0, ВЭФ Латвия – 0-0, Сольнок Венгрия – 0-0, Левиц Словакия – 0-0.
Группа G
Положение команд: Уникаха Испания – 0-0, Остенде Бельгия – 0-0, Мерсин Турция – 0-0, Кардицас Греция – 0-0.
Группа H
Бенфика – Гран-Канария
7 октября. 22.30
Положение команд: Гран-Канария Испания – 0-0, Бенфика Португалия – 0-0, Ле-Ман Франция – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.