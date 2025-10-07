Жена и четверо детей Янниса Адетокумбо переехали в Афины
Семья звездного игрока «Милуоки» будет жить в столице Греции.
По информации греческого издания To Vima, в последние несколько месяцев жена баскетболиста Марайя обсуждала, где они будет жить – в Милуоки, городе в котором Яннис выступает за «Бакс», или в Афинах. В итоге выбор был сделан в пользу греческой столицы.
Двое старших детей пары – пятилетний Лиам Чарльз и четырехлетний Маверик Шэй – уже начали посещать элитный частный детский сад в Афинах.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: To Vima
