Жена и четверо детей Янниса Адетокумбо переехали в Афины

Семья звездного игрока «Милуоки» будет жить в столице Греции.

По информации греческого издания To Vima, в последние несколько месяцев жена баскетболиста Марайя обсуждала, где они будет жить – в Милуоки, городе в котором Яннис выступает за «Бакс», или в Афинах. В итоге выбор был сделан в пользу греческой столицы.

Двое старших детей пары – пятилетний Лиам Чарльз и четырехлетний Маверик Шэй – уже начали посещать элитный частный детский сад в Афинах.

Источник: To Vima
