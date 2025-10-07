  • Спортс
0

Финансовая гибкость «Хьюстона» ограничена, даже с учетом потенциального исключения для травмированного игрока (ESPN)

«Рокетс» будет сложно усилить состав из-за жестких финансовых ограничений.

«Хьюстон» имеет свободное место в составе и планирует подать заявку на использование исключения для травмированного игрока на 14,1 млн долларов в связи с травмой Фреда Ванвлита.

Если заявку одобрят, клуб сможет подписать или обменять игрока на однолетний контракт. Однако «Рокетс» всего на 1,25 млн ниже первого налогового потолка, что сильно ограничивает их финансовую гибкость.

Отсутствие Ванвлита может подтолкнуть «Хьюстон» к поиску вариантов на рынке обменов. У команды есть пять драфт-пиков первого раунда доступных для обмена, включая незащищенный пик «Финикса» 2027 года, а также права на обмен пиками с «Бруклином» в 2027-м.

Но настоящим препятствием остаются ограничения по контрактам. Восемь игроков, подписавших контракты этим летом, не могут быть обменяны до середины декабря. Еще у двух игроков есть право вето на обмен.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoХьюстон
logoФред Ванвлит
logoНБА
