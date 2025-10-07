0

Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи

Сегодня пройдут три матча регулярного сезона Еврокубка.

Румынский «Клуж» встретится с литовским «Нептунасом», турецкий «Бешикташ» примет великобританский «Лондон Лайонс».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Арис Греция – 1-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-0, Шленск Польша – 1-0, Бахчешехир Турция – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Манреса Испания – 0-1, Нептунас Литва – 0-1, Венеция Италия – 0-1, Гамбург Германия – 0-1, Клуж Румыния – 0-1.

Группа B

Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Литкабелис Литва – 1-0, Паниониос Греция – 1-0, Бурк Франция – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Лондон Лайонс Великобритания – 0-1, Тренто Италия – 0-1, Хемниц Германия – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Бешикташ Турция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
