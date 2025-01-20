Брюс Браун, скорее всего, будет отчислен из «Торонто», если не будет обменян до дедлайна
«Рэпторс» планируют отчислить Брюса Брауна.
28-летний защитник набирает 7,2 очка и 3,4 подбора в 9 матчах этого сезона. Браун рассматривается одним из главных кандидатов на обмен из команды. Если баскетболист останется в составе после закрытия трансферного окна, клуб, скорее всего, отчислит его.
Команды, превысившие порог налога на роскошь, не смогут взять баскетболиста с рынка отказов из-за его зарплаты в 23 миллиона долларов по текущему контракту, превышающей среднюю (12,4 миллиона). Это исключает «Денвер», в его нынешней ситуации, из числа возможных претендентов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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