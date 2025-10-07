Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок

Харден умеет стильно преподносить себя.

Недавно adidas представила новую расцветку девятой модели именных кроссовок Хардена «Змеиная кожа».

Разыгрывающий «Клипперс » приехал на показ второго сезона «Стартовая пятерка» от Netflix на Ferrari, окрашенном в таком же стиле.

Харден стал главным героем сериала вместе с Джейленом Брауном, Кевином Дюрэнтом, Шэем Гилджес-Александером и Тайризом Халибертоном.