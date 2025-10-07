Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
Харден умеет стильно преподносить себя.
Недавно adidas представила новую расцветку девятой модели именных кроссовок Хардена «Змеиная кожа».
Разыгрывающий «Клипперс» приехал на показ второго сезона «Стартовая пятерка» от Netflix на Ferrari, окрашенном в таком же стиле.
Харден стал главным героем сериала вместе с Джейленом Брауном, Кевином Дюрэнтом, Шэем Гилджес-Александером и Тайризом Халибертоном.
Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости