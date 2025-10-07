Видео
0

Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок

Харден умеет стильно преподносить себя.

Недавно adidas представила новую расцветку девятой модели именных кроссовок Хардена «Змеиная кожа».

Разыгрывающий «Клипперс» приехал на показ второго сезона «Стартовая пятерка» от Netflix на Ferrari, окрашенном в таком же стиле.

Харден стал главным героем сериала вместе с Джейленом Брауном, Кевином Дюрэнтом, Шэем Гилджес-Александером и Тайризом Халибертоном.

Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДжеймс Харден
logoКлипперс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
кроссовки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден: «В прошлом сезоне с самого начала на мне была большая нагрузка. Надеюсь, в этом году все будет немного иначе»
15 октября, 19:47
Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону
25 октября, 06:40
Второй сезон «Стартовой пятерки» с Дюрэнтом и ШГА выйдет на Netflix 16 октября
19 сентября, 06:35
Главные новости
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
2 минуты назад
Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд
9 минут назад
«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса
316 минут назад
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
22 минуты назад
Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»
137 минут назад
Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу
50 минут назадВидео
Джа Морэнт о громком анонсе Леброна: «Говорят, ты врешь»
252 минуты назад
Джаред Вандербилт о «втором Решении» Леброна: «Это еще что такое?»
1сегодня, 05:57
Джейлен Браун: «У меня больше побед в плей-офф, чем у 15 или 16 команд. Я знаю, что для этого нужно»
1сегодня, 05:56
Джейсон Кидд о дебюте Купера Флэгга: «Он был очень хорош»
сегодня, 05:37
Ко всем новостям
Последние новости
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02
Василий Карасев о победе МБА-МАИ над «Енисеем»: «Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили»
вчера, 18:48
Чемпионат Турции. 25 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Петким Спор»
вчера, 18:12
Гиоргос Принтезис об «Олимпиакосе»: «Дорси и Фурнье должны иметь свободу»
вчера, 18:08