Джейсон Тейтум стал главным баскетбольным директором университета Дьюка

Звезда «Селтикс» получил должность в баскетбольной программе университета Дьюка.

Университет объявил, что Джейсон Тейтум станет первым в истории программы главным баскетбольным директором (Chief Basketball Officer) – и первым игроком, получившим такую должность в студенческом баскетболе вообще.

Тейтум будет работать советником главного тренера Джона Шайера, помогая в развитии игроков и формировании состава. Он будет добровольно встречаться с баскетболистами команды, делясь советами по карьере и личному бренду, а также регулярно проводить онлайн-сессии с тренерским штабом, чтобы давать обратную связь с позиции игрока НБА.

В обязанности Тейтума войдут консультации по развитию лидерских качеств и профессиональной подготовке, а также передача опыта жизни элитного спортсмена, говорится в сообщении университета.

Баскетболист провел за университетскую команду Дьюка один сезон – 2016/17, в среднем набирая 16,8 очка и 7,3 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
