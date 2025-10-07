Брюс Браун о Николе Йокиче: «Он все делает идеально»

Брюс Браун восхищен баскетбольным интеллектом Николы Йокича.

«Он просто делает все идеально. Каждый раз принимает правильное решение, каждый раз делает правильный пас. Люди любят играть с Николой не просто так – он делится мячом, не стремится постоянно бросать, а хочет вовлекать партнеров в игру.

Никола очень умен – он предугадывает события еще до того, как они происходят. На площадке нет никого умнее него», – сказал 29-летний форвард «Наггетс».