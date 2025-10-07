Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
Браун рад снова быть плеймейкером.
«Даже просто прикасаться к чертовому мячу... Я имею в виду, что я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал его. Так что это было прекрасно», – сказал Браун с улыбкой.
29-летний игрок вернулся в состав «Денвера», с которым стал чемпионом в 2023 году, после двух сезонов, проведенных в «Индиане», «Торонто» и «Новом Орлеане».
Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости