0

Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»

Браун рад снова быть плеймейкером.

«Даже просто прикасаться к чертовому мячу... Я имею в виду, что я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал его. Так что это было прекрасно», – сказал Браун с улыбкой.

29-летний игрок вернулся в состав «Денвера», с которым стал чемпионом в 2023 году, после двух сезонов, проведенных в «Индиане», «Торонто» и «Новом Орлеане».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
