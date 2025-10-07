Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»

Браун рад снова быть плеймейкером.

«Даже просто прикасаться к чертовому мячу... Я имею в виду, что я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал его. Так что это было прекрасно», – сказал Браун с улыбкой.

29-летний игрок вернулся в состав «Денвера », с которым стал чемпионом в 2023 году, после двух сезонов, проведенных в «Индиане», «Торонто» и «Новом Орлеане».