Инсайдер Барри Джексон: «Хит» были готовы сделать «Милуоки» предложение по Яннису. Но Бэм Адебайо не входил в их пакет»

Бэм Адебайо остается системообразующим игроком для «Майами».

По информации инсайдер Барри Джексон, если бы Яннис Адетокумбо запросил обмен, «Хит» подготовили бы предложение, не включающее Бэма Адебайо . Однако маловероятно, что «Бакс» вообще стали бы рассматривать такую сделку.

Также Джексон отметил, что сам Яннис вряд ли захотел бы перейти в команду, в которой нету Адебайо. Оба баскетболиста являются клиентами одного агента, и имеют дружеские отношения.

В прошлом сезоне Адебайо провел 80 матчей в составе «Хит», набирая в среднем 18 очков, 9,7 подбора и 4,3 передачи за 34 минуты на площадке.