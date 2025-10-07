  • Спортс
Инсайдер Барри Джексон: «Хит» были готовы сделать «Милуоки» предложение по Яннису. Но Бэм Адебайо не входил в их пакет»

Бэм Адебайо остается системообразующим игроком для «Майами».

По информации инсайдер Барри Джексон, если бы Яннис Адетокумбо запросил обмен, «Хит» подготовили бы предложение, не включающее Бэма Адебайо. Однако маловероятно, что «Бакс» вообще стали бы рассматривать такую сделку.

Также Джексон отметил, что сам Яннис вряд ли захотел бы перейти в команду, в которой нету Адебайо. Оба баскетболиста являются клиентами одного агента, и имеют дружеские отношения.

В прошлом сезоне Адебайо провел 80 матчей в составе «Хит», набирая в среднем 18 очков, 9,7 подбора и 4,3 передачи за 34 минуты на площадке.

Кто лучший американский игрок в НБА?4338 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
logoБэм Адебайо
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
logoМайами
