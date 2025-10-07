Инсайдер Барри Джексон: «Хит» были готовы сделать «Милуоки» предложение по Яннису. Но Бэм Адебайо не входил в их пакет»
Бэм Адебайо остается системообразующим игроком для «Майами».
По информации инсайдер Барри Джексон, если бы Яннис Адетокумбо запросил обмен, «Хит» подготовили бы предложение, не включающее Бэма Адебайо. Однако маловероятно, что «Бакс» вообще стали бы рассматривать такую сделку.
Также Джексон отметил, что сам Яннис вряд ли захотел бы перейти в команду, в которой нету Адебайо. Оба баскетболиста являются клиентами одного агента, и имеют дружеские отношения.
В прошлом сезоне Адебайо провел 80 матчей в составе «Хит», набирая в среднем 18 очков, 9,7 подбора и 4,3 передачи за 34 минуты на площадке.
Кто лучший американский игрок в НБА?4338 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
